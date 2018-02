*DENR SEC ROY CIMATU WILL VISIT BOHOL TO PADLOCK BEACH RESORTS IN PANGLAO

WHO ARE VIOLATING ENVIRONMENTAL LAWS LIKE THOSE RESORTS IN BORACAY; WHILE

RESORT OWNERS INCLUDING MAYOR NILA MONTERO MIGHT BE CHARGED IN COURT

FOR NEGLIGENCE OF THEIR DUTIES

*NEDA SEC ERNIE PERNIA SAYS A TOTAL PF p2559 BILLION IN 4 BIG PROJECTS

IN BOHOL WILL BE APPROVED UNDER THE DUTERTE ADMINISTRATION

*POPE FRANCIS NAMES BISHOP ELECT ABEL APIGO OF LOAY AS THE NEW BISHOP OF

MATI DAVAO MAKING HIM THE 18TH BOHOLANO BISHOP

……………….

*MGA REGIONAL DIRECTORS GIPAANHI NI GOB EDGAR CHATTO ARON SOLBARON ANG

MGA PROBLEMA SA TORISMO SA PANAHON NGA MUABLI NA ANG NEW BOHOL PANGLAO

INTL AIRPORT KARONG HULYO NING TUIGA OR 6 KA BULAN GIKAN KARON

*ANG GIPAABOT NGA TULAY NGA MAGDUGTONG SA SUGBO UG BOHOL PAGASUGDAN

NA SA IYANG FEASIBILITY STUDY SUNOD TUIG UG GIPROGRAMA NGA MAGSUGOD

UG TRABAHO KARONG 2020

*ANG DAKONG RESORT SA BAYBAYON SA ALONA GIDEKLARAR NGA ILLEGAL

SA BUHATAN SA PANGLAO LGU

