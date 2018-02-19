TODAYS TOP NEWS MONDAY FEBRUARY 19, 2018
Feb 19th, 2018 by headlines
*DENR SEC ROY CIMATU WILL VISIT BOHOL TO PADLOCK BEACH RESORTS IN PANGLAO
WHO ARE VIOLATING ENVIRONMENTAL LAWS LIKE THOSE RESORTS IN BORACAY; WHILE
RESORT OWNERS INCLUDING MAYOR NILA MONTERO MIGHT BE CHARGED IN COURT
FOR NEGLIGENCE OF THEIR DUTIES
*NEDA SEC ERNIE PERNIA SAYS A TOTAL PF p2559 BILLION IN 4 BIG PROJECTS
IN BOHOL WILL BE APPROVED UNDER THE DUTERTE ADMINISTRATION
*POPE FRANCIS NAMES BISHOP ELECT ABEL APIGO OF LOAY AS THE NEW BISHOP OF
MATI DAVAO MAKING HIM THE 18TH BOHOLANO BISHOP
……………….
*MGA REGIONAL DIRECTORS GIPAANHI NI GOB EDGAR CHATTO ARON SOLBARON ANG
MGA PROBLEMA SA TORISMO SA PANAHON NGA MUABLI NA ANG NEW BOHOL PANGLAO
INTL AIRPORT KARONG HULYO NING TUIGA OR 6 KA BULAN GIKAN KARON
*ANG GIPAABOT NGA TULAY NGA MAGDUGTONG SA SUGBO UG BOHOL PAGASUGDAN
NA SA IYANG FEASIBILITY STUDY SUNOD TUIG UG GIPROGRAMA NGA MAGSUGOD
UG TRABAHO KARONG 2020
*ANG DAKONG RESORT SA BAYBAYON SA ALONA GIDEKLARAR NGA ILLEGAL
SA BUHATAN SA PANGLAO LGU
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