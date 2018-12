*NO LESS THAN 2 MILLION PASSENGERS ARE EXPECTED TO ARRIVE AT THE BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT WITHIN THE NEXT 12 MONTHS INCLUDING UPCOMING INTL FLIGHTS STARTING NEXT YEAR

*IT IS ALARMING WHAT WILL FOLLOW NEXT AFTER SWIMMING IN ALONA BEACH AREA IS BANNED DUE TO HIGH CLIFORM CONTENT

*P81 MILLION WORTH OF SHABU IS SEIZED IN BOHOL DURING THE PAST 27 MONTHS AS THE CAMPAIGN AGAINST DRUGS CONTINUE TO BE IMPOSED

……………..

*PADAYON ANG PAGKUYANANP SA SAKIT NGA DENGUE SAMTANG ANG MGA NABIKTIMA SA PINAAKAN UG LAMOK MIKABAT NA UG KAPIN SA 3,000 MGA BATA UG DAGKO

*KRIMEN SA BOHOL MAAYONG MAGKONHOD MATUD PA NI PNP PROVL DIRECTOR ANGEL GENORGA

*PUBLIKO GITAGAAN UG SAYON UG HAPSAY NGA KALSADA ARON MAKAABOT DIDTO SA BAG-O BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT

