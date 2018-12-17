TODAYS TOP NEWS MONDAY DECEMBER 17, 2018
Dec 17th, 2018 by headlines
*POWER CONNECTION FROM CEBU WILL FINALLY COMMENCE WORK BY JANUARY TO ENSURE STABLE POWER IN BOHOL IN CASE THE LEYTE CONNECTION BUGS DOWN
*THE THIRD BRIDGE TO PANGLAO FROM TAGBILARAN WILL COMMENCE WORK NEXT YEAR, SAYS GOV EDGAR CHATTO AFTER GIVEN NOD BY THE REGIONAL DEVELOPMENT CPUNCI
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*DUHA KA BAGONG REGIONAL TRIAL COURT ANG APROBADO NA SA CONGRESO NGA BUKAN DIDTO SA LUNGSOD SA TUBIGON, SA PANINGKAMOT NI REP. RENE RELAMPAGOS
*P2.9 BILYONES KA PESOS ANG GIGAHIN ARON IDUGANG UG SWLEDO SA MGA MAGTUTUDLO SA PUBLIC SCHOOLS, MATUD PA NI SEN. SONNY ANGARA
*GISUGDAN SA CEBU PACIFIC NIADTONG SABADO ANG MATAG ADLAW NGA FLIGHT PAINGON UG GIKAN SA CLARK PAMPANGA
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