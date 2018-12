*POWER CONNECTION FROM CEBU WILL FINALLY COMMENCE WORK BY JANUARY TO ENSURE STABLE POWER IN BOHOL IN CASE THE LEYTE CONNECTION BUGS DOWN

*THE THIRD BRIDGE TO PANGLAO FROM TAGBILARAN WILL COMMENCE WORK NEXT YEAR, SAYS GOV EDGAR CHATTO AFTER GIVEN NOD BY THE REGIONAL DEVELOPMENT CPUNCI

*DUHA KA BAGONG REGIONAL TRIAL COURT ANG APROBADO NA SA CONGRESO NGA BUKAN DIDTO SA LUNGSOD SA TUBIGON, SA PANINGKAMOT NI REP. RENE RELAMPAGOS

*P2.9 BILYONES KA PESOS ANG GIGAHIN ARON IDUGANG UG SWLEDO SA MGA MAGTUTUDLO SA PUBLIC SCHOOLS, MATUD PA NI SEN. SONNY ANGARA

*GISUGDAN SA CEBU PACIFIC NIADTONG SABADO ANG MATAG ADLAW NGA FLIGHT PAINGON UG GIKAN SA CLARK PAMPANGA

