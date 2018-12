*MILITARY FOUND SIX TOWNS IN BOHOL TO BE UNDER COMELEC WATCH LIST CONSIDERING THEIR DANGER AND RISK DURING THE PREVIOUS ELECTIONS

*DRUGS FROM SYNDICATE AT THE MUNTINLUPA WILL ASSURE FOR THE CONTINUED DELIVERY OF SHABU IN BOHOL

*ANOTHER 400 VICTIMS OF DENGUE FEVER WERE ADDED TO THE LIST ADMITTED AT GOVT AND PRIVATE SECTORS

*GITAGAAN NA USAB UG LUGWAY ANG MGA RESORT OWNERS SA PANGLAO MAG-GUBA SA ILANG MGA ILLEGAL STRUCTURES SO SA UNOM KA BOWAN HANGTOD PWERSAHON NA GYUD UG GUBA KUNG DILI SILA MUGOBA SA ILANG MGA ILLEGAL STRUCTURES

*GILIBKAS NA ANG BAN SA PAGPANGALIGO DIHA SA ALONA BEACH AREA HOMAN GIMANDUAN ANG DENR PAG MONITOR SA DAGAT SA ALONA TROPICAL

*DUNAY PLANO NGA HIMOON ANG KAGAMHANANG PROBINSHYAL NGA BOHOL BUSINESS PARK DIHA SA LUNA ALANG SA MGA DRIVERS

