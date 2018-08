*THE NEW DRUG KING IN PANGLAO, 23 YEAR OLD KEVIN ESTOLOGA WAS ARRESTED LAST SATURDAY EVENING PEDDLING SHABU AS INSTRUCTED BY AN INMATE IDENTIFIED AS “MAMUD” AT THE BOHOL DISTRICT JAIL

*DTI NOTICES 3 TO 4% INCREASE IN THE PRICES OF CANNED GOODS SOLD IN BOHOL

*321 BARANGAYS IN BOHOL ARE SOON TO BE DECLARED AS DRUG-FREE, ACCORDING TO RECORDS OF THE PHIL NATIONAL POLICE



*PAGNIHIT SA SUPPLY SA KARNI DINHI SA DAKBAYAN NAKA ALARMA SA MGA MAGBABALAOD SA PROBINSYA SAMTANG NATINGALA SI PROVL KAGAWAD ABEL DAMALERIO NGANO NGA WALA DAYUNA UG SUPORTA ANG PAGBUKAS UG PIGGERY SA ALTURAS GROUP DIDTO SA HALAYONG BARANGAY SA SIKATUNA

*5 KA TONILADA NGA ISDA GIKAN SA ZAMBOANGA ANG MUBAHA DINHI SA BOHOL KARONG MYERKOLES ATOL SA PAGLUSAD SA BOHOL FISH MARKET UBAN SA PAGHIDANGAT DINHI SA DA SEC MANNY PINYOL

*SUPAK UG DAKONG MISAWAY SI REP. ARIS AUMENTADO SA REBLOCKING NGA GIHIMO SA DEPT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS NGA MAOY NAKA TRAFFIC SA PIPILA KA BAHIM SA ATONG LALAWIGAN SA BOHOL

