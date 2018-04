*MORE THAN 7,000 DELEGATES ARE HERE TO COMPETE FOR THE NATIONAL PRISAA MEET WHICH OPENED YESTERDAY AT THE CPG SPORTS COMPLEX

*CABINET SEC. JUN EVASCO SAYS THERE IS A DEMOLITION JOB DONE BY HIS DETRACTORS BUT SAYS HE WILL ALWAYS RESPECT THE DECISION OF PRES DUTERTE

*GOV EDGAR CHATTO CHECKS OUT FROM ST LUKES MEDICAL CENTER LAST SATURDAY AND WILL ATTEND THE MEETING OF GOVERNORS IN MANILA SLATED THIS WEEK

*MO FILE UG COMPLAINT SI PROVL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO BATOK SA MGA BAKAK NI DA DIRECTOR SALVA DIPUTADO MAHITUNGOD SA PANGLAWAS NI GOV EDGAR CHATTO

*KLARO NA NGA GI DISMISS ANG KASO BATOK KANG BISI GOB DIONISIO BALITE UG PILA PA KA OPISYAL SA KAPITOLYO GUMIKAN SA KUWANG SA EVIDENSYA

*DALHON SA MANILA KARONG ADLAWA NI PROVL COMELEC SUPERVISOR ELY LAVARIA ANG KOMPLETONG LISTAHAN SA MGA KANDIDATO PAGKA BRGY CAPTAIN UG KAGAWAD,..UPAT KA BARANGAY, DAO, COGON, MANSASA UG TIPTIP WALAY KONTRA PAGKA KAPITAN SA BARANGAY

