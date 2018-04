*IT IS NOW OFFICIAL THAT GOV EDGAR CHATTO HAS DECLARED BOHOL; AS CATEGORICALLY

NO TO COAL POWER PLANT TO BE ALLOWED TO OPERATE IN BOHOL

*DOTR SEC. ART TUGADE WARNS CONTRACTOR OF THE NEW BOHOL AIRPORT THAT

IT SHOULD BE OPERATIONAL BY AUGUST THIS YEAR

*FOUR BOHOLANOS ARE AMONG THE MORE THAN 1,000 NEW DOCTORS WHO PASSED

THE MARCH LICENSURE BOARD EXAMS FOR PHYSICIANS GIVEN BY THE PROFESSIONAL

REGULATIONS COMMISSION (PRC)

……………

*GIBASURA NI DOJ SEC. AGUIERRE ANG PAG DISMISS SA PARRICIDE CASE BATOK NI

BOARD MEMBER ENEN BONIEL KINSA PADAYON NGA NABILANGGO SA SUGBO GUMIKAN

SA GIALIGAR NGA PAGPATAY SA IYANG ASAWA, SI MAYOR GISELA BONIEL SA LUNGSOD

SA BIEN UNIDO

*GIPAHIMANGNUAN ANG MGA TAX PAYERS SA BOHOL BATOK SA PAGLAPAS SA PAG FILE

SA ILANG INCOME RETURNS LAPAS SA ABRIL 15 O KATORSI NA LANG KA ADLAW GIKAN

KARON – – MATUD PA NI DISTRICT REVENUE OFFICER SA BOHOL TOKS YAHYA

*BAG-O ANG PRESIDENTI SA BOHOL ASSOCIATION OF HOTELS RESORTS AND HOTELS (BAHHR)

NGA SI ALLEN VARQUEZ SA LOBOC RIVER RESORT HULIP KANG ROMMEL GONZALES

SA BELLEVUE RESORT

