*DEPT OF TOURISM SEC CATHY DE CASTRO CASTIGATES DENR TO BE CAREFUL IN THEIR PRONOUNCEMENT SATING PANGLAO WATERS IS ALREADY DANGEROUS FOR SWIMMING

*BIGGEST RESORT AND WATER PARK IN BOHOL DID ITS GROUND BREAKING LAST SATURDAY, THE JPARK ISLAND OF BUSINESSMAN FROM CEBU JUSTIN UY

*LAST TERMER REP., RENE RELAMPAGOS TOPS SURVEY OF WHOM BOHOLANOS WANT TO RUN FOR GOVERNOR IN NEXT YEARS ELECTION

………….

*DOUL SA USA KA MILYON KA MGA BOTANTI ANG MOBOTAR SA BRGY UG SK ELECTION DINHI SA BOHOL KARONG UMAABOT MAYO 14

*GIMUGNA UG GIAWHAG ANG FARM TOURISM SA BOHOL NI SEN. CYNTHIA VILLAR KINSA MIBISTA SA BOHOL ARON MAKIGKITA SA MGA SAKOP SA DAKONG COOPERATIVA DINHI

*MGA SOLAR PANELS IPABUTANG SA TANANG SIMBAHAN SA DIOCESE OF TAGBILARAN SUGOD KARONG TUIGA

