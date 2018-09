*TO CORRECT MALICIOUS COMMENTS SPREAD ON SOCIAL MEDIA, DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP CLARIFIES THAT HE WAS NOT THE DA SECRETARY NAMED IN THE FERTILIZER SCAM CASE, BUT THE NFA ADMINISTRATOR WHO ONLY IMPLEMENT THE ORDER OF THE FOLLOWED AND IMPLEMENTED THE DIRECTIVE OF THE DA SECRETARY ON THE BIDDING PROCESS THAT WAS PROPER DURING WHEN IMPLEMENTED

*CAPITOL AIMS TO IMPROVE PLASTIC WASTE MANAGEMENT IN DANAJON BANK AREAS WITH THE ACTIVE PARTICIPATION OF THE COMMUNITIES IN TALIBON, GETAFE AND PRESIDENT CARLOS P. GARCIA

*NATUGAW ANG PAGSAULOG SA BARANGAY DAY SA BARANGAY CAPAYAS SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL TUNGOD SA GRANADA NGA MIBOTO, APAN WALA RAY GIKATAHONG NAANGOL SA PANGHITABO

*GIPADAYAG SA LTO UG KAGAMHANAN SA LALAWIGAN SA BOHOL ANG TAGGING SYSTEM ALANG SA MGA TOURIST TRANSPORT OPERATOR ARON MASULBAD NA ANG SULIRAN KABAHIN SA MGA KOLUROM NGA MGA VAN

*GIPAMATUD-AN SA PIPILA KA NANINDAHAY OG PAGKAON SA POOK PANTALAN NGA NAGPADAYON ANG ILEGAL NGA PAGPANGOLEKTA OG ABANGAN GIKAN KANILA NGA GIHIMO SA USA KA KANHI KAGAWAD SA COGON

*GIPANDAY KARON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG USA KA ORDINANSA NGA MAGMUGNA OG SPECIAL MARKET SA POOK PANTALAN ARON MASULBAD ANG ILEGAL NGA PAGPANGOLEKTA OG ABANGAN GIKAN SA MGA NANINDA SA POOK PANTALAN

*IPATUMAN SA LIGA NG MGA BARANGAY DINHI SA TAGBILARAN ANG MGA MAAYONG PAMAAGI SA PAGPANALIPOD SA KALIKOPAN NGA GIBUHAT DIDTO SA SA SAN FELIPE, ZAMBALES UG LUBAO, PAMPANGA

*NAGBANGUTAN ANG LUNGSOD SA CLARIN UG KUSGANONG MIKONDENAR SA PAGPATAY SA BANA NI BISE MAYOR VELDEN APARICIO

