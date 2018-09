*PROVINCIAL GOVERNMENT CHALLENGED TO SUSTAIN FEAT IN POVERTY REDUCTION AS BOHOL SUCCESSFULLY LANDED SECOND AMONG THE TOP TEN PROVINCES WITH LARGEST NUMBER OF POOR LIFTED OUT OF POVERTY AS OF THE SCOREBOARD FOR THE PERIOD, 2006-2015

*ONLY THREE WEAK EARTHQUAKES RECORDED IN BOHOL, SO FAR, THIS MONTH

*DILI PAIGO ANG ULAN MAONG GIKINAHANGLAN GYUD ANG CLOUDSEEDING SA BOHOL, SUMALA SA OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST

*NAMATIKDAN SA HEPE SA KAPULISAN SA PANGLAO NGA MIKUNHOD ANG GIDAGHANON SA KRIMEN SUKAD SA PAGPATUMAN SA DISCIPLINE ZONE

*KANHI MAYOR SA LILA NASIKOP SA CHECKPOINT SA CANDIJAY TUNGOD SA ILIGAL NGA PAGKARGA OG BUTANE CANISTER

*NAKALINGKAWAS SA KAMATAYON ANG KAGAWAD SA BARANGAY CABACNITAN NGA SI DARIO BATOON UG ANG IYANG LIMA KA KAUBAN SA DIHANG GI-PAULANAN SILA OG BALA SA MAY KALASANGAN SA LUNGSOD SA BATUAN

*KAPIN SA 20 KA MGA MAG-UUMA SA LUNGSOD SA BALILIHAN ANG GIBANSAY SA KOREA PROJECT ON INTERNATIONAL AGRICULTURE (KOPIA) KABAHIN SA PAGGAMIT SA TEKNOLOHIYA SA KOREA ARON MOLAMBO PA ANG PAGPANGUMA SA MGA UTANON

