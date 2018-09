*CEBU PORTS AUTHORITY RELAYS ADVISORY FROM WEESAM SHIPPING LINES THAT TRIPS BOUND FOR TUBIGON ARE CANCELLED, WHILE THE PHILIPPINE COAST GUARD ADVISES ALL SHORT TRIPS FROM CEBU AND BOHOL MAY RESUME SUBJECT TO NEW WEATHER FORECAST FROM PAGASA

*FOOD AND DRUG ADMINISTRATION WARNS PUBLIC AGAINST USE OF AT LEAST 5 COSMETIC PRODUCTS, INCLUDING BEAUCHE CLARIFYING SOLUTION THAT IT SAID CONTAIN HYDROQUINONE, ANINGREDIENT THAT IS NOT ALLOWED TO BE PART OF A COSMETIC AS PER ANNEX II PART 1 OF THE ASEAN COSMETIC DIRECTIVE

*NAKAALERTO KARON ANG KAPOLISAN SA BOHOL BISAN OG DILI DIREKTANG MAIGO SA BAGYONG “OMPONG” ANG LALAWIGAN

*NADAKPAN SA KAPULISAN DIDTO SA LUNGSOD SA CLARIN ANG USA KA WANTED PERSON NGA NAG-ATUBANG OG KASONG PAGPANGLUGOS UG ACTS OF LASCIVIOUSNESS

*GITAHO SA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION NGA ANAA NA SA 93.78 PORSYENTO ANG KAHUMANAN SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT

*MOKABAT SA HALOS USA KA MILYON KA PESOS ANG DANYOS SA SUNOG SA USA KA PANIMALAY GUMIKAN SA NABIYAANG KATOL DIDTO SA LUNGSOD SA BACLAYON KARONG BAG-O

*NAGDUMILI UNA PAGHATAG OG KOMENTO SI BOKAL ALEXIE TUTOR SA HUGON-HUGON NGA MODAGAN SIYA SA PAGKA-KONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO

