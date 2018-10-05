TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 5, 2018
Oct 5th, 2018 by headlines
*WATER SERVICE INTERRUPTION ALSO EXPECTED TO FOLLOW IN TIME OF THE 13-HOUR BLACKOUT TOMORROW
*LTFRB JUST RECENTLY APPROVED ROUTES FROM NEW AIRPORT IN PANGLAO TO TAGBILARAN CITY
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*POSIBLENG TAGA-BOHOL RA USAB ANG MIPATAY SA ASAWA SA BISE MAYOR SA CLARIN UG GITUTOKAN NA KARON SA KAPULISAN
*MGA SINUGO NI NILA MONTERO ANG GIPASANGINLAN NGA MAOY NAGLANGKAT SA 3 KA BIOMETRICS SA MUNISIPYO SA PANGLAO
*DILI APIL ANG BOHOL SA MAHATAGAN OG BAG-ONG PNP PATROL CAR KARONG DOMINGO
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