*AROUND P200 THOUSAND WORTH OF SHABU CONFISCATED FROM SEPARATE OPERATIONS IN ONE DAY IN TAGBILARAN AND ADJACENT TOWN OF PANGLAO

*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP PROPOSES TO UPDATE THE “CONTRACTORS’ LICENSE LAW SO THAT THE BUILD-BUILD-BUILD PROGRAM OF THE DUTERTE ADMINISTRATION CAN FAST-TRACK IMPLEMENTATION OF PROJECTS; YAP CITED THIS IN SPEECH DURING THE EU-PHILIPPINE BUSINESS SUMMIT 2018 AT THE SOLAIRE RESORT GRAND BALLROOM YESTERDAY

*NASAGMUYO SI BISE GOBERNADOR DIONING BALITE NGA WA SYA MAKAKUHA OG CONA GIKAN SA PARTIDONG PDP-LABAN ALANG SA MGA KANDIDATO SA IYANG PUNDOK

*NAGMALINAWON ANG LIMA KA ADLAW NGA PAGPANGSANG-AT SA MGA CERTIFICATES OF CANDIDACY, SUMALA BUHATANG REHIYONAL SA COMELEC

*IMBESTIGAHAN SA PAMUNUAN SA BOHOL DISTRICT JAIL ANG USA KA INMATE KINSA GILAMBIGIT ANG PANGALAN SA USA KA HIGH VALUE TARGET NGA NAKUHAAN UG MOKABAT 11 MILYUNES NGA KANTIDAD SA SHABU

*MIKABAT SA MGA USA KA GATOS KA LIBO KA PESOS ANG KANTIDAD SA SALAPI NGA NALIMAS SA MGA NANGLUNGKAB SULOD SA TREASURERS OFFICE SA USA KA PRIBADONG TULUNGHAAN SA BARANGAY POBACION, LUNGSOD SA CORTES

*SA LUNGSOD SA GUINDULMAN, NAG-ATUBANG UG KASONG PARRICIDE ANG USA LALAKI NGA DUNAY DEPERENSYA SA PANGISIP KINSA MIKULATA SA KAUGAINGONG INAHAN HANGTOD NGA NAMATAY ANG BIKTIMA

