*FIRST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS ANNOUNCES BID FOR THE POSITION OF A VICE GOVERNOR IN TANDEM WITH DEPUTY SPEAKER ART YAP

*IN JUST ONE NIGHT, TWO MORE DRUG PERSONALITIES YIELD BIG PACKS OF SHABU WORTH OVER P300,000 IN SEPARATE BUY-BUST OPERATIONS IN TAGBILARAN CITY

………..

*SA UNANG ADLAW SA FILING SA COC, DUHA PA LANG MISANG-AT OG CERTIFICATE OF CANDIDACY PAGKA-MAYOR, SAMTANG WA PAY NISANG-AT OG KANDIDATURA ALANG SA MGA PROVINCIAL POSITIONS, INGON MAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN

*SUBLING GIAWHAG NI PROVINCIAL ELECTION SUPERVISOR ELISEO LABARIA ANG MGA MOLANSAD SA PAGSAYO OG SANG-AT SA ILANG CERTIFICATE OF CANDIDACY ARON KUN DUNAY SAYOP MAAPAS PA ANG PAG-USAB NIINI

*NANGAYOG TABANG ANG PCSO SA MGA MAYOR PAGPAUNDANG SA ILLEGAL NGA OPERASYON SA “PERYAHAN NG BAYAN” NGA GIPADAGAN SA GLOBALTECH

*GIKATAKDANG BUKSAN KARONG ADLAWA ANG “MALASAKIT CENTER” SA BOHOL UBAN NILA NI SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT BONG GO UG OPAV SECRETARY MICHAEL LLOYD DINO

*GIPANGUNAHAN MISMO NI DOTR SECRETARY ARTHUR TUGADE AND PAGPAHALUNA SA PANTALAN SA PINAKA-UNANG REFRIGERATED CONTAINER VAN SA GOBYERNO DIHA SA PANTALAN SA TAGBILARAN

*MIPADAYAG SI CLARIN MAYOR ALLEN RAY PIEZAS OG HUGOT NGA PAGSUPORTA SA KANDIDATORA PAGKA-SENADOR NI ILOCOS NORTE GOVERNOR IMEE MARCOS

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics