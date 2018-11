*DENGUE DEATH TOLL ALREADY REACHED 37 OF THE 2,057 CASES RECORDED IN BOHOL, ACCORDING TO THE REGIONAL OFFICE OF DOH-7

*MTRCB BOARD MEMBERS MAKE THE BOHOL ROUND OF THE OUT-OF-MANILA CARAVAN ON RESPONSIBLE VIEWERSHIP TO CAMPAIGN FOR PROTECTION OF CHILDREN FROM MOVIE AND TV MATERIALS THAT ARE NOT SUITABLE TO THEIR AGE

………….

*HUGTANONG GIPAMAHAYAG SA MGA TINUGYANAN SA KASANIHAN NGA ANG 4S MAO GIHAPON ANG PINAKAMAAYO, PASPAS UG LABING SAYON NGA PAMAAGI ARON MAPUGNGAN ANG PAGSAKA SA MATAPTAN O MAMATAY SA SAKIT NGA DENGUE.

*TUN-AN PA SA LOKAL NGA PANGAMHANAN SA DAUIS KUNG IDEKLARA BA ANG DENGUE OUTBREAK SA TIBOOK LUNGSOD

*NASINATI KAGAHAPON ANG PIPILA KA HUGNA SA PAGKAPAWNG SA SUGANG DAGITAB TIBOOK BOHOL, KON BLACKOUT, TUNGOD EMERGENCY NGA PAG-AYO SA MAASIN SUBSTATION DIDTO SA SOUTHERN LEYTE

*GIHINGUSGAN SA BATIKANG AKTRES NGA SI GLORIA SEVILLA ANG KA-IMPORTANTE SA PAGPAKABANA SA MGA GINIKANAN UG SA MGA DAKONG TAWO SA PAGPILI KUNG UNSA ANG MGA SALIDA NGA ANGAY TAN-AWN SA KABATAAN TUNGOD KAY ANG MGA BATAN-ON MAOY MAMAHIMONG MGA LIDER SA UMAABOT NGA PANAHON, BUSA IMPORTANTE ANG PAG-UMOL SA ILANG PANGHUNAHUNA

*GIPAMAHAYAG NI KANHI DEPUTY SPEAKER ERIN TAÑADA NGA MASSIVE EDUCATION CAMPAIGN ANG GIKINAHANGLAN BATOK SA PAGKUYANAP SA MGA FAKE NEWS

*NEGATIBO SA DROGA ANG 24 KA PULIS UG 3 KA NON-UNIFORM PERSONNEL SA BILAR POLICE STATION

*NA-UGDAW ANG USA KA PANIMALAY DIDTO SA LUNGSOD SA CORELLA SA DIHANG MI-ULBO ANG SUNOG PASADO ALAS 10 SA BUNTAG KAGAHAPON

*GISUBAY SA BATIKANG AKTRES NGA SI GLORIA SEVILLA ANG IYANG MGA KAGIKAN DINHI SA BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics