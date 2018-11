*DEPARTMENT OF TRANSPORTATION USEC MANUEL TAMAYO LEADS COORDINATION MEETING WITH DEPARTMENT OF TOURISM REGIONAL DIRECTOR, TOGETHER WITH CAAP AND PROVINCIAL OFFICIALS FOR THE PREPARATION OF THE OPENING OF NEW BOHOL AIRPORT IN PANGLAO

*PAGASA ESTIMATES THAT THE NEXT TYPHOON HEADING TO THE PHILIPPINE AREA OF RESPONSIBILITY WILL SPARE BOHOL

……………..

*NAGPASIDAAN SI BISHOP ABET UY BATOK SA MGA HACKERS NGA MANGAYOG KWARTA GAMIT ANG IYANG PANGALAN UG SA DAYOSES

*NA-ALARMA ANG KATAWHAN SA SAGUNSONG AKSIDENTE SA KADALANAN SA LUNGSOD SA DAUIS UG PANGLAO TUNGOD SA MGA LAYAW NGA IRO

*GILAUMANG APROBAHAN NA SA HUNTA PROBINSIYAL KARONG ADLAWA ANG GITINGUHANG 2.5 BILYONES KA PESOS NGA BUDGET SA KAPITOLYO

*GI-IMBETAHAN SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG TRANSPORT NETWORK VEHICLE SERVICES (TNVS) NGA MOSULOD DINHI SA BOHOL ARON MAKADUGANG SA TRANSPORTASYON NGA MO-ALAGAD SA KATAWHAN

*MGA PULIS SA CENTRAL VISAYAS NAGPA-OPAW ARON MAPADAYAG ANG ILANG PANAGHIUSA UG ANG ILANG SUPORTA SA PAGKA-PROMOTE NI CHIEF SUPERINTENDENT DENNIS AGUSTIN NGA KANIADTO HEPE SA KAPULISAN SA BOHOL

*NAAPIL OG KAUGDAW ANG 2 MILYONES KA PESOS NGA SALAPI SA DIHANG NASUNOG ANG DOS ANDANAS NGA PANIMAY SA BACLAYON KAGAHAPON

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics