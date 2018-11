*PROVINCIAL HEALTH OFFICER REYMOSES CABAGNOT CLARIFIED THAT THE TWO TASKS IN THE DEPARTMENT OF HEALTH’S CAMPAIGN ON 4S AGAINST DENGUE WHICH ARE THE SEARCH AND DESTROY BREEDING PLACES OF MOSQUITOES AND SEEKING EARLY MEDICAL ATTENTION LIE IN THE HANDS OF THE PUBLIC

*GOVERNOR EDGAR CHATTO RECEIVES FOR THE PROVINCE OF BOHOL, THE AWARD FOR OUTSTANDING LGUS IN LOCAL HEALTH SYSTEMS

……………….

*GIPAABOT SA LUNGSOD SA DAUIS ANG 10 KA MISTING MACHINE GIKAN SA DOH-7

*SUPORTADO SA MGA NEGOSYANTE SA BOHOL ANG PAGPATUMAN SA SUGGESTED RETAIL PRICE SA BUGAS

*PADAYON PANG GITUN-AN SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG GISUGYOT NGA USA KA BILYON KA PESOS NGA BUDGET ALANG SA 2019

*GISUBHAN NA ANG BAGSAKANA OG ISDA SA LILA NGA NAGKANTIDAD OG 2.5 MILYONES KA PESOS

*TULO KA RUSSIAN NATIONAL NAILAD SA LAIN RA SAB NGA RUSSIAN NATIONAL DIDTO SA PANGLAO

