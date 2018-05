May 18th, 2018 by headlines

*CITY GOVERNMENT TO LAUNCH SMOKE-FREE TAGBILARAN IN JULY AS PRIME MOVERS START DRAFTING THE IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS FOR ITS IMPLEMENTATION

*BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR URGES OTHER AREAS TO FOLLOW CANDIJAY’S WAY HATAGAY CAMPAIGN THAT PROVED EFFECTIVE IN DELIVERING CLEAN ELECTIONS

……………..

*UNOM KA SAKOP SA BOHOL MEDIA ANG MILAMPOS SA PAGPAPILI SA ILANG TAGSA-TAGSA KA BARANGAY

*PATAY ANG USA KA 5 ANYOS NGA BATANG LALAKI HUMAN MALUMOS DIDTO SA ISOLA DE FRANCISCO

*BOL-ANONG SUNDALO NAPAGAN SA ENGKWENTRO TALI SA MGA ABU SAYYAG DIDTO SA PATIKUL, SULU

*NAKABALIK NA SA TRABAHO SI BISE-GOBERNADOR DIONING BALITE UG MAOY NANGULO SA SESYON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KAGAHAPON

