TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 18, 2018
May 18th, 2018 by headlines
*CITY GOVERNMENT TO LAUNCH SMOKE-FREE TAGBILARAN IN JULY AS PRIME MOVERS START DRAFTING THE IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS FOR ITS IMPLEMENTATION
*BOARD MEMBER ALEXIE TUTOR URGES OTHER AREAS TO FOLLOW CANDIJAY’S WAY HATAGAY CAMPAIGN THAT PROVED EFFECTIVE IN DELIVERING CLEAN ELECTIONS
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*UNOM KA SAKOP SA BOHOL MEDIA ANG MILAMPOS SA PAGPAPILI SA ILANG TAGSA-TAGSA KA BARANGAY
*PATAY ANG USA KA 5 ANYOS NGA BATANG LALAKI HUMAN MALUMOS DIDTO SA ISOLA DE FRANCISCO
*BOL-ANONG SUNDALO NAPAGAN SA ENGKWENTRO TALI SA MGA ABU SAYYAG DIDTO SA PATIKUL, SULU
*NAKABALIK NA SA TRABAHO SI BISE-GOBERNADOR DIONING BALITE UG MAOY NANGULO SA SESYON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KAGAHAPON
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