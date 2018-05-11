TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 11, 2018
May 11th, 2018 by headlines
*COMELEC REMINDS CANDIDATES ON TIMELY SUBMISSION OF THEIR REPORTS ON CAMPAIGN EXPENSES
**DISMISSED BARANGAY TREASURER OF POBLACION DOS IN TAGBILARAN CITY FINDS THE CAMPAIGN PERIOD AN OPPORTUNITY TO WASH HANDS IN MISSING FUNDS THAT CAUSED HIS DISMISSAL FROM SERVICE
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*MGA ELECTION PARAPHERNALIA, GI-APOD-APOD NA NGADTO SA MGA MUNICIPAL TREASURERS OFFICE
*PANALIPDAN SA COMELEC ANG MGA PULIS UG MGA SUNDALO NGA MOBANTAY SA ELEKSYON
*MOKABAT SA 900 KA MGA PULIS GIKAN SA REHIYON ANG IDUGANG SA PWERSA NGA MOHATAG SA SEGURIDAD SA BARANGAY UG SK ELECTION SA BOHOL
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