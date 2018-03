*DILG SERVES DISMISSAL ORDER FOR PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO, BUT A CASUAL EMPLOYEE OF THE MUNICIPAL GOVERNMENT ALLEGEDLY TORE THE DISMISSAL ORDER POSTED ON THE DOOR OF THE MAYOR’S OFFICE

*A TEAM FROM THE CITY POLICE STATION ARRESTS FOUR MORE SUSPECTED DRUG PUSHERS, INCLUDING A MINOR, IN A BUY-BUST OPERATION

*GIPAHIGAYON KAGAHAPON ANG PAGTUGYAN SA PAMUNOAN SA BUHATAN SA PHILIPPINE COAST GUARD DINHI SA BOHOL NGADTO SA BAG-ONG COMMANDER NGA SI LT. ERICSON LAZA

*DALHON NA BALIK SA SUGBO KARONG ADLAWA ANG BIRHEN SA SIMALA SAMTANG PADAYONG ANG PAGSUGWAK SA MGA DEBOTO NGA MOLANAT OG 6 KA ORAS UNA MAKAHALOK UG MAKAYUKBO SA MILAGROSANG BIRHEN

*GIMANDO NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR GEÑORGA NGA DAKPON ANG BISAN KINSA NGA MOSULOD UG MANGOBKOB OG YUTA SA QUARRY SITE SA BARANGAY CANDABONG SA LUNGSOD SA ANDA DIIN BAG-O LANG DUNAY DUHA KA TIGPANGOBKOB ANG NATABUNAN SA MIDAHILI NGA DAKONG BATO UG NAMATAY

