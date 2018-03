*EX-COP SUSPECTED OF DEADLING DRUGS SHOT TO DEATH INSIDE DAUIS COCKPIT; GUNMEN ALSO SHOT THE WOMAN TENDING THE COCKPIT GATE WHEN SHE TRIED TO BLOCK THEM AND SHE LATER DIED

*TRAFFIC ACCIDENT INVOLVING TWO BUSES- -ONE A SOUTHERN STAR BUS UNIT AND THE OTHER A TOURIST BUS- -TRAPPED MOTORISTS AT THE CURRENTLY CONSTRUCTED PALO BRIDGE IN THE TOWN OF LOAY AT RUSH HOUR YESTERDAY AFTERNOON UNTIL EARLY EVENING

*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP TURNS OVER CHECKS AT 3,000 PESOS EACH TO 365 SCHOLARS IN THE DISTRICT DURING A CEREMONY AT THE BISU-CANDIJAY CAMPUS

*MIKUNHOD ANG KRIMEN SA BOHOL SA NAKALABAY’NG UNOM KA BUWAN

*NABAWI RA HUMAN SA USA KA BUWAN ANG USA KA MOTORSIKLO NGA GIKAWAT DIDTO SA REMOLADOR EXTENSION SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN SAMTANG GIPARKING GAWAS SA INTERNETAN SA MAY JANSEN HEIGHTS SA BARANGAY DAMPAS

*DAD-ON PAG-USAB DINHI SA BOHOL ANG IMAHEN SA BIRHEN SA SIMALA

