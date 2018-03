*CLAMPING ORDINANCE MAKES IT EASIER FOR MOTORISTS TO CROWD CITY STREETS WITH NOT ENOUGH CLAMPING EQUIPMENT

*BLESSING OF AMPITHEATER AT FRIENDSHIP PARK SET AT 4 THIS AFTERNOON WITH TIEZA CHIEF POCHOLO PARAGAS AND DOT REGIONAL DIRECTOR SHALIMAR TAMANO AS GUESTS

*CONGRESSMAN KARLO NOGRALES TO GRACE THE FOUNDATION DAY CELEBRATION OF ANTEQUERA TOMORROW

**MGA MAYOR SA BOHOL GIPAUBOS SA SEMINAR UG WORKSHOP BAHIN SA PAGTUBAG SA KALAMIDAD UG EMERHENSIYA

*RENEWABLE ENERGY UG DILI COAL POWER ANG GISUPORTAAN SA LOCAL NGA PANGAMHANAN SA LUNGSOD SA LILA NGA MAOY UGMARON DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL ISIP KAUGALINGONG TINUBDAN SA KURYENTE

*GIAWHAG NI KANHI MAYOR SA PANGLAO, DR. DOLOREICH DUMALUAN, ANG DENR NGA MAGTUDLO OG USA KA POLLUTION CONTROL OFFICER ALANG SA ISLA SA PANGLAO ARON MAOY MAGTUTOK SA MGA LAKANG PAGPANALIPOD SA KINAIYAHAN

*GI-AWHAG SA BOHOL TOURISM OFFICE SA BOHOL ANG KUMINIDAD NGA MODAWAT UG BISITA SA ILANG TAGSA TAGSA KA MGA PANIMALAY ILABI NA NIADTONG MGA FOREIGN TOURIST NGA MAHIDANGAT DINHI SA LALAWIGAN

*MIHATAG ANG DEPARTMENT OF AGRICULTURE OG 440 MILYONES KA PESOS SA BOHOL PARA SA NAGKALAIN-LAING PROYEKTO SA PANGUMA UG PANGISDA NGA IPATUMAN KARONG TUIGA

*PADAYONG NANINGKAMOT ANG USA KA MOLUPYO SA BARANGAY TALOTO SA TAGBILARAN NGA MAKAGAMA OG TRAYSIKOL NGA PADAGANON SA KURYENTE KUN E-TRIKE NUNOT SA SIGENG PAGSAKA SA PRESYO SA GASOLINA

