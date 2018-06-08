TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 8, 2018
Jun 8th, 2018 by headlines
*HABAL-HABAL DRIVER ARRESTED FOR HARBORING SUSPECT IN BUENAVISTA MAYOR’S MURDER, EMIGDIO APARECE JR.
*SMALL SACHET ALLEGEDLY CONFISCATED FROM A FEMALE VISITOR AT BOHOL DISTRICT JAIL TURNED OUT TO CONTAIN SHABU, WHILE THE WHITE ROCK RECOVERED FROM HER BAG TURNED OUT TO BE ALUM OR “TAWAS”
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*GITAKDA KARONG HUNYO 13 ANG PAGPILI OG PRESIDENTE SA SK FEDERATION SA BOHOL
*NANUMPA SA KATUNGDANAN ATUBANGAN NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE KAGAHAPON DIDTO SA DAKBAYAN SA LAPU-LAPU ANG MGA BAG-ONG NAPILING BARANGAY KAPITAN SA REHIYON 7 NANUMPA
*HUGTANONG GIHIMAKAK SA HABAL-HABAL DRIVER NGA GISAKYAN SA SUSPETSADO SA PAGPATAY KANG MAYOR SAMPOL TIROL NGA DUNA SIYAY KALAMBIGITAN SA ILEGAL NGA KALIHOKAN
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