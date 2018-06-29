TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 29, 2018
Jun 29th, 2018 by headlines
*GOVERNOR EDGAR CHATTO SAYS NEW BOHOL-PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT IS A GAME CHANGER IN BOHOL’S EFFORT TO CONTRIBUTE MORE TO THE NATIONAL AGENDA
*VICE MAYORS’ LEAGUE NATIONAL DONNABEL JOY MEJIA EMPHASIZES THAT VICE MAYORS ARE NOT JUST SPARE TIRES BUT POWERFUL LEADERS OF THE LEGISLATIVE BRANCH OF THE LOCAL GOVERNMENT UNITS
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*GIPA-AUDIT NI PRESIDENTE DUTERTE ANG PERFORMANCE SA MGA MAYOR UG UBANG OPISYAL SA GOBYERNO SA PAKIGBATOK SA KRIMINALIDAD ILABINA ANG ILLEGAL NGA DROGAS
*PATAY ANG USA KA LALAKI, SAMTANG NAANGOL ANG ASAWA NGA SAKAY SA GIMANEHONG MOTORSIKLO SA DIHANG MIDASMAG SA USA KA VAN DIDTO SA LUNGSOD SA CATIGBIAN
*DILI MAKATOO ANG KAPUYO NI SPO1 ADONIS DUMPIT NGA NAGNESGOYO’G GINADILING DROGAS ANG NAPATAY’NG MULTI-AWARDED NGA PULIS
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