*GOVERNOR EDGAR CHATTO SAYS NEW BOHOL-PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT IS A GAME CHANGER IN BOHOL’S EFFORT TO CONTRIBUTE MORE TO THE NATIONAL AGENDA

*VICE MAYORS’ LEAGUE NATIONAL DONNABEL JOY MEJIA EMPHASIZES THAT VICE MAYORS ARE NOT JUST SPARE TIRES BUT POWERFUL LEADERS OF THE LEGISLATIVE BRANCH OF THE LOCAL GOVERNMENT UNITS

*GIPA-AUDIT NI PRESIDENTE DUTERTE ANG PERFORMANCE SA MGA MAYOR UG UBANG OPISYAL SA GOBYERNO SA PAKIGBATOK SA KRIMINALIDAD ILABINA ANG ILLEGAL NGA DROGAS

*PATAY ANG USA KA LALAKI, SAMTANG NAANGOL ANG ASAWA NGA SAKAY SA GIMANEHONG MOTORSIKLO SA DIHANG MIDASMAG SA USA KA VAN DIDTO SA LUNGSOD SA CATIGBIAN

*DILI MAKATOO ANG KAPUYO NI SPO1 ADONIS DUMPIT NGA NAGNESGOYO’G GINADILING DROGAS ANG NAPATAY’NG MULTI-AWARDED NGA PULIS

