*DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND LTFRB PLAN TO PROVIDE MODERN PASSENGER VEHICLES TO SERVE THE ROUTE FROM TAGBILARAN TO PANGLAO THAT WILL PASS THE NEW BOHOL AIRPORT

*PARTICIPANTS IN THE DISASTER RISK REDUCTION WORKSHOP COMING FROM ISLAND STATES IN THE ASIA PACIFIC REGION IMPRESSED ON BOHOL EXPERIENCE

*NIBATIG KAHADLOK UG KABALAKA KARON ANG MGA KAWANI SA TALIBON DISTRICT JAIL (TDJ) HUMAN SA PAGPUSIL-PATAY SA ILANG KAUBAN SAMTANG NAGBYAHE PAULI SAKAY SA IYANG MOTORSIKLO SA BARANGAY BALINTAWAK LUNGSOD SA TALIBON

*IMBESTIGARON SA BUHATANG REHIYONAL SA DEP-ED-7 ANG GIKATAHON PAGPANGDAGMAL SA USA KA MAGTUTUDLO SA USA KA TINUN-AN SA LUNGSOD SA VALENCIA

*SUPAK SI BISHOP ABET UY SA DIOCESE SA TAGBILARAN KALABOT SA PAGBATON UG PAGHUPOT OG ARMAS SA MGA PARING KATOLIKO ISIP DEPENSA SA ILANG MGA KINABUHI

*ILUSAD SA PCOO ANG PROVINCIAL COMMUNICATIONS OFFICE NETWORK SA BOHOL

*TULO KA MGA PANGALAN ANG MITUMAW NGA MODAGAN SA PAGKA PRESIDENTE SA LIGA NG MGA BARANGAY SA BOHOL SILA SI IMCUMBEMT LIGA PRESIDENT ROMULO CEPEDOZA, MADELONE RENGEL UG PUBLISHER JHONNY ORIOQUE

