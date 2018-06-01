TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 1, 2018
Jun 1st, 2018 by headlines
*RPOC OF THE NATIONAL CAPITAL REGION IMPRESSED OF BOHOL’S DEVELOPMENT FRAMEWORK
*MOTORISTS ARE ADVISED TO BEAR THE TEMPORARY INCONVENIENCE IN TRAVERSING THE ROAD ALONG BARANGAY POBLACION PANDOL IN CORELLA IN THE LIGHT OF THE SCHEDULED REPAIR OF THE BAILEY BRIDGE IN THE AREA
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*KAPOLISAN MIAPIL SA BRIGADA ESKWELA
*5 KA OPISYAL SA LTO-BOHOL GILAHUGAY
*GIPAMAHAYAG SA HEPE SA PDEA SA BOHOL NGA DUNAY MGA BAG-ONG NAPILI SA BAG-UHAY PALANG GIPAHIGAYON NGA BARANGAY UG SK ELECTION NGA ANAA KARON SA ILANG LISTAHAN NGA NALAMBIGIT SA KALIHUKAN SA ILIGAL NGA DROGA
*SUGDAN NA UGMA ANG UNOM KA BUWAN NGA PAGSUWAY PAGPATUMAN SA ORDINANSA NGA NAGDILI SA PAGGAMIT OG MGA PLASTIC NGA SUPOT, INGON MAN NGA STYROFOAM, SA MGA TINDAHAN SA TAGBILARAN
*GIPANGUSGAN ANG FIRE INSPECTION SA MGA RESORT UG HOTEL SA PANGLAO DIIN DUNAY MGA PATIGAYON NGA NASAKPANG WA MOTUMAN SA BALAOD
*NAUNAY OG KAPAIG ANG USA KA 79 ANYOS NGA LALAKI SA DIHANG NAGDAUB OG SAGBOT LUYO SA ILANG PANIMALAY SA LUNGSOD SA UBAY
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