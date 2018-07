*LOYALISTS OF PADAYON BOL-ANON HIT EVASCO FOR STARTING THE FIGHT AGAINST PADAYON BOL-ANON STALWARTS IN FAVOR OF HIS POLITICAL PADRINOS – ARIS AUMENTADO AND DIONING BALITE

*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP CHAIRS THE CONGRESSIONAL OVERSIGHT COMMITTEE ON COMPETITION AT THE SENATE OF THE PHILIPPINES WHERE NATIONAL LEGISLATORS TACKLED THE BENEFIT OF COMPETITION IN GOVERNMENT’S DEVELOPMENT STRATEGY

*12 GROUPS WILL PARTICIPATE IN TOMORROW’S SANDUGO KURADANG STREET DANCING

*GIPAHIGAYON KAGAHAPON ANG LAIN NA SAB NGA SUMMIT KABAHIN SA PEDERALISMO UG KAMPANYA BATOK SA ILEGAL NGA DROGA

*GIBALIK NI EVASCO ANG PAGPADAYAG ANG HINUNGDAN NGANONG WA SYA MODAWAT SA TOBAW AWARD

*GIHIMAKAK NI EVASCO ANG TAHU NGA ANG PAKA-UWAWAN SI 1ST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS MAOY HINUNGDAN NGA WALA DAWATA ANG TOBAW AWARD

*CABSEC JUN EVASCO MISUBLI PAG INGON NGA DILI SIYA MODAGAN PAGKAGOBERNADOR, KONG. AUMENTADO UG BISE GOBERNADOR BALITE MAOY ANGAYAN SA MAONG POSISYON

*GIPADAYAG NI CHE DELOS REYES NGA MOSALGA GIHAPON SYA SA PINILIAY SUNOD TUIG UG MAGPAPILI PAGKA-KONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO

*NAGHIKOG ANG USA KA MAG-UUMA DIDTO SA LUNGSOD SA PILAR UG GITUHOANG STRESS ANG NAGTUKMOD NGA MAGKUTLO SA KINABUHI

