TODAYS TOP NEWS FRIDAY JULY 20, 2018
Jul 20th, 2018 by headlines
*CONGRESSMAN ART YAP SAYS HE PREFERS TO TALK ABOUT PROJECTS AND PROGRAMS HE WANTS FOR BOHOL INSTEAD OF ATTACKING POLITICAL OPPONENTS
……….
*NAPASIDAAN ANG LTO NGA MAGPADAYON ANG PAGPANGDAKOP SA MGA KOLORUM NGA MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN DINHI SA BOHOL
*NAGPAHIMANGNO SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGADTO SA MGA MAYOR NGA KINAHANGLANG KANUNAY MAGKIG-ALAYON SA PANGAMHANANG PROBINSYAL KON UGALING DUNAY MGA INVESTOR NGA MAGPAKITA OG INTERES SA PAGBUBO UG PUHUNAN SA MGA KALUNGSURAN
*PADAYON ANG KAPULISAN SA GISUBAY KUNG DUNA PA BAY LAING MGA PULIS NGA NALAMBIGIT SA ILEGAL NGA DROGA HUMAN SA PAGKAMATAY NI SPO1 ADONIS DUMPIT
*MAHIDANGAT SA BOHOL SI DAVAO MAYOR SARA DUTERTE, UG TULO KA BOL-ANONG MIYEMBRO SA GABINETE ARON SA PAGLUSAD SA ANTI ILLEGAL DRUGS UG ANTI CORRUPTION GROUP SA BOHOL KARONG ADLAWA
*WALA NA IGKITA SA LUNGSOD SA BUENAVISTA UG BISAN SA LUNGSOD SA INBANGA ANG NAG-UNANG KILLER NI MAYOR RONALD SAMPOL TIROL NGA SI ELMER MELENCION ALYAS ETI
*HIMOON ANG SIMULATION EXERCISES BATOK TERORISMO HIMOON KARONG AGOSTO 10 DIDTO SA PANGLAO
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics