TODAYS TOP NEWS FRIDAY JULY 13, 2018
Jul 13th, 2018 by headlines
*COMPANY FROM SINGAPORE PROPOSES WATER SYSTEM PROJECT FOR BOHOL AS INTRODUCED BY BIEN UNIDO MAYOR RENE BORINAGA
*SOUTHWEST MONSOON, AND NOT TROPICAL DEPRESSION, BROUGHT THE LIGHT RAINS HERE
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*NALANGAN ANG PAGHATOD SA BUGAS SA NFA DINHI SA BOHOL, SUMALA KANG NFA-BOHOL MANAGER PENG EVASCO
*GI-APROBAHAN SA HUNTA PROBINSIYAL ANG PAGPAGUWA OG 6.6 MILYONES KA PESOS NGA IPALIT OG YUTA DIIN MAKABALHIN ANG MGA BADJAO NGA NANIMUYO SA KABAYBAYONAN SA DAUIS
*NAPALABANG NA SA SANGGUNIANG BAYAN SA GARCIA-HERNANDEZ ANG USA KA RESOLUTION NGA NAGPAHALUNA OG KASAMTANGANG KABALHINAN SA BUHATAN SA LTO GIKAN SA JAGNA
*GATUO SI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO NGA MAKAPALAMBO SA TURISMO SA BOHOL ANG PAGSUROY DINHI SA MGA TURISTA GIKAN SA NORTH AMERICA
*MOKABAT SA 150 KA MGA EXHIBITORS GIKAN SA REHIYON ANG GILAUMANG MOSALMOT SA SANDUGO TRADE EXPO KARONG HULYO 25-29
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