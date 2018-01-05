TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 5, 2018
Jan 5th, 2018 by headlines
*LTO BOHOL AWAITS GO-SIGNAL IN ISSUING PLASTIC DRIVER’S WHILE LTO BRANCHES IN OTHER AREAS ALREADY PROCEEDED
*BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE RECORDS SIX PERSONS INJURED BY FIRECRACKERS AND ZERO CASE FOR INDISCRIMINATE FIRING AND STRAY BULLET DURING THE CHRISTMAS AND NEW YEAR REVELRIES
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*IPAHIGAYON KARONG ADLAWA ANG UNANG SESYON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ALANG KARONG TUIGA
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