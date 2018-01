*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP CLARIFIES THAT HE NEVER HAD A HAND IN THE CAR LOAN PLANS OF PHILRICE EMPLOYEES WHICH IS THE ISSUE IN THE LATEST OMBUDSMAN CASE DRAGGING HIS NAME

*DTI MARKS AN INCREASE BY 7.5 PERCENT OF THE BUSINESS REGISTRATION IN BOHOL

*NAGTUO SI TAGBILARAN MAYOR BABA YAP NGA DILI PA PANAHON NGA I-BAN ANG MGA TRICYCLE SA MGA NASUNDONG DAN SA SYUDAD

*GIPANG-APOD APOD SA DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM ANG 128 KA TITULO SA YUTA NGADTO SA MGA MAG-UUMA SA BOHOL

*MISAAD SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA MOSUPORTA ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL SA BAG-ONG LIDERATO SA BOHOL PNP

