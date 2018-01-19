TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 19, 2018
Jan 19th, 2018 by headlines
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP CLARIFIES THAT HE NEVER HAD A HAND IN THE CAR LOAN PLANS OF PHILRICE EMPLOYEES WHICH IS THE ISSUE IN THE LATEST OMBUDSMAN CASE DRAGGING HIS NAME
*DTI MARKS AN INCREASE BY 7.5 PERCENT OF THE BUSINESS REGISTRATION IN BOHOL
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*NAGTUO SI TAGBILARAN MAYOR BABA YAP NGA DILI PA PANAHON NGA I-BAN ANG MGA TRICYCLE SA MGA NASUNDONG DAN SA SYUDAD
*GIPANG-APOD APOD SA DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM ANG 128 KA TITULO SA YUTA NGADTO SA MGA MAG-UUMA SA BOHOL
*MISAAD SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA MOSUPORTA ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL SA BAG-ONG LIDERATO SA BOHOL PNP
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