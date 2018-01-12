TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 12, 2018
Jan 12th, 2018 by headlines
*BARANGAY CAPTAINS ADMIT DILEMMA IN IMPLEMENTATION OF DRUG-FREE HOME STICKERS
*PDEA ARRESTS A RESIDENT OF PEÑAFLOR ST. IN BARANGAY BOOL, THIS CITY WHO HAS A PENDING DRUG CASE IN COURT
……………
*GITANYAGAN OG GANTI ANG LABING MAAYO NGA TIGPATUMAN SA DRUG REHAB PROGRAM SA LALAWIGAN SA BOHOL
*GIHANGOP SA TIGDUMALA SA CHOCOLATE HILLS COMPLEX SA LUNGSOD SA CARMEN ANG RESULOSYON SA SANGUNIANG PANLALAWIGAN NGA PUONGAN ANG MGA BUNGTOD NGA NAPUNO NAS KAHOY UG MGA SAGBOT NGA NAKAMAOT SA TALAN-AWN SA MGA BUNGTOD NGA SAKOP SA CHOCOLATE HILLS
*GIPANAAD SA BAG-ONG COMMANDER SA 302ND INFANTRY BRIGADE NGA MIHULIP KANG BRIG. GENERAL ARNULFO MATINGUIHAN NGA MAPABILIN ANG KAHAPSAY UG KALINAW, INGON MAN ANG PAGKA-INSURGENT-FREE SA BOHOL
*GIISIP SA BAG-ONG HEPE SA BOMBERO SA PANGLAO NGA DAGHANG HAGIT ANG PAGSUNOD SA MGA PROBLEMA NGA GIBILIN SA IYANG GISUNDAN NGA HEPE
*PORMAL NGA GITUGYAN SA HABITAT UG DSWD ANG 115 KA MGA BALAY NGADTO SA MGA BIKTIMA SA LINOG SA CORTES
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics