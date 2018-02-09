TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 9, 2018
Feb 9th, 2018 by headlines
*ARMY CONFIRMS SUSPICIOUS ARMED MEN SPOTTED IN SEVILLA WERE NPA ORGANIZERS
*LOCAL WATER UTILITIES ADMINISTRATION (LWUA) INVITING LOCAL WATER DISTRICTS TO APPLY FOR LOAN AS 10 BILLION PESOS IS MADE AVAILABLE FOR THE PURPOSE
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*GIPAKAGAMAY SA MGA KASUNDALOHAN SA BOHOL ANG BAHAD SA NEW PEOPLES ARMY NGA MANGATAKE UG MOPATAY OG USA KA SUNDALO KADA ADLAW
*GITAKDANG HIMOON KARONG BUNTAG ANG ARRAIGNMENT NI ROMARICO BENIGI-AN, USA SA MGA AKUSADO SA PAGPATAY KANG ATTY. MIA MASCARINAS GREEN NIADTONG PEBRERO SA NIAGING TUIG
*BUOT NI KAGAWAD AGUSTINUS GONZAGA NGA USBON ANG ORDINANSA KALABOT SA PAGSUOT OG HELMET SA MGA NAGMOTORSIKLO SA KATARUNGAN NGA MAS DAGHAN PA ANG MGA NANGAMATAY SA DISGRASYA SA MGA NAGMOTORSIKLO NGA WA NAGHELMET KAYSA MGA GIPANGPATAY KANIADTO SA MGA RIDING IN TANDEM NGA NAGHELMET
*MOPAGUWA ANG LTFRB OG SUMBANAN SA BAG-ONG PAMAAGI SA PAG-ABLI OG ROTA PANGPUBLIKONG MGA SAKYANAN DIIN ANG LOKAL NGA MGA PANGAGAMHANAN NA SA LUNGSOD O SYUDAD UG ANG PROBINSYA ANG MOHIMO SA PAGTUON UG DILI NA SAMA SA NAANDAN NGA ANG DEPARTMENT OF TRANSPORTATION ANG MOHIMO SA PAGTUON
*NASIKOP ANG USA KA TOKHANG SURENDEREE UG HIGH VALUE TARGET SA PROBINSIYA DIIN NASAKMIT ANG GIBANA-BANANG MOKABAT SA P300 MIL NGA KANTIDAD SA GITUOHANG SHABU ATOL SA BUY BUST OPERATION DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON
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