*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP POINTS OUT THAT CHANGE IS NEEDED TO EMPOWER LOCAL GOVERNMENT UNITS OUTSIDE MANILA

*SMALL PUBLIC TRANSPORT OPERATORS URGED TO FORM COOPS OR CORPORATION TO ADOPT TO MAJOR CHANGE IN PUBLIC TRANSPORT SYSTEM

*POSIBLE NGA WALAY PINILIAY SA BARANGAY UG SK KARONG MAYO, PAMAHAYAG NI CABINET SECRETARY JUN EVASCO ATOL SA PAGBUKAS SA LIGA NG MGA BARANGAY PROVINCIAL CONGRESS

*GIMUGNA SA PROBINSIYA ANG FEDERALISM CARAVAN TEAM ARON MAPAHIBALO UG MA-EDUKAR ANG MGA BOL-ANON SA PEDERALISMO NGA SISTEMA SA PANGGOBYERNO

*GITUTOKAN KARON SA KAPULISAN SA BUENAVISTA UG SA MGA SAKOP SA PROVINCIAL PUBLIC SAFETY ANG PAGPANGITA SA NOTADO NANG GUN-FOR-HIRE SA SEGUNDO DISTRITO NGA MAOY GITUMBOK NA MIPUSIL-PATAY SA USA KA 20 ANYOS NGA LALAKI DIDTO SA LUNGSOD SA BUENAVISTS

*LAIN NA SAB NGA KOMPANYA SA MGA BAPOR ANG MOSUGOD NA UNYA OG BYAHE DINHI SA BOHOL SA DILI MADUGAY

*GIBASOL SA MUNICIPAL TOURISM OFFICER SA PANGLAO ANG MARINA NGA NAKAINGON SA PAGHITAK GIHAPON SA MGA KOLUROM NGA BANGKANG DE MAKINA SA PANGLAO

