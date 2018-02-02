TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 2, 2018
Feb 2nd, 2018 by headlines
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP POINTS OUT THAT CHANGE IS NEEDED TO EMPOWER LOCAL GOVERNMENT UNITS OUTSIDE MANILA
*SMALL PUBLIC TRANSPORT OPERATORS URGED TO FORM COOPS OR CORPORATION TO ADOPT TO MAJOR CHANGE IN PUBLIC TRANSPORT SYSTEM
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*POSIBLE NGA WALAY PINILIAY SA BARANGAY UG SK KARONG MAYO, PAMAHAYAG NI CABINET SECRETARY JUN EVASCO ATOL SA PAGBUKAS SA LIGA NG MGA BARANGAY PROVINCIAL CONGRESS
*GIMUGNA SA PROBINSIYA ANG FEDERALISM CARAVAN TEAM ARON MAPAHIBALO UG MA-EDUKAR ANG MGA BOL-ANON SA PEDERALISMO NGA SISTEMA SA PANGGOBYERNO
*GITUTOKAN KARON SA KAPULISAN SA BUENAVISTA UG SA MGA SAKOP SA PROVINCIAL PUBLIC SAFETY ANG PAGPANGITA SA NOTADO NANG GUN-FOR-HIRE SA SEGUNDO DISTRITO NGA MAOY GITUMBOK NA MIPUSIL-PATAY SA USA KA 20 ANYOS NGA LALAKI DIDTO SA LUNGSOD SA BUENAVISTS
*LAIN NA SAB NGA KOMPANYA SA MGA BAPOR ANG MOSUGOD NA UNYA OG BYAHE DINHI SA BOHOL SA DILI MADUGAY
*GIBASOL SA MUNICIPAL TOURISM OFFICER SA PANGLAO ANG MARINA NGA NAKAINGON SA PAGHITAK GIHAPON SA MGA KOLUROM NGA BANGKANG DE MAKINA SA PANGLAO
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