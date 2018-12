*TROPICAL DEPRESSION USMAN MAY AFFECT NORTHERN BOHOL TODAY, WHILE TAGBILARAN CITY MAY EXPERIENCE LIGHT RAINS, ACCORDING TO RUEL ORION OF PAGASA LOCAL STATION

*TWO SUSPECTED DRUG PUSHERS NABBED IN SEPARATE BUY BUST OPERATIONS IN CLARIN AND LOAY

……………..

*KANSELADO ANG BIYAHE SA UBAY PAINGON SA EASTERN VISAYAS UG GIBANA-BANANG MIABOT SA 200 KA PASAHERO ANG NATANGGONG TUNGOD SA BAGYONG USMAN

*PADAYON NGA GI-ALERTO ANG PHILIPPINE PORTS AUTHORITY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN SA PAGDAGSANG SA DAGHANG MGA PASAHERO SA BARKO PASULOD UG GAWAS SA LALAWIGAN

*GIHANGOP NI KONSEHAL AGUSTINUS DODONG GONZAGA ANG SUPORTA NI KANHI TAGBILARAN CITY MAYOR DAN LIM ALANG SA PINILIAY KARONG 2019

*DUNAY USA KA LALAKI NGA NAPALGANG PATAY SA KADAGATAN SA TAGBILARAN

*GIBUKSAN KARONG BAG-O ANG UPAT KA NEGOSYO CENTER SA MGA LUNGSOD SA SAGBAYAN, GETAFE, GUINDULMAN UG DIMIAO

*HIMUON KARONG ENERO 4 ANG UNANG SESYON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA TUIG 2019

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics