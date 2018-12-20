TODAYS TOP NEWS FRIDAY DECEMBER 20, 2018
Dec 20th, 2018 by headlines
*CRIME VOLUME IN BOHOL DECREASES BY 13 PERCENT
*PANGLAO MUNICIPAL CHIEF OF POLICE SEEKS ASSISTANCE FROM HABAL-HABAL DRIVERS TO SOLVE THE CASE OF ATTEMPTED RAPE ALLEGEDLY PERPETRATED BY A HABAL-HABAL DRIVER
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*NABANGALAN DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON ANG USA KA PATAYNG LAWAS SA USA KA LALAKI
*KALIT NGA GI-DRUG TEST ANG 60 KA BOMBERO SA BOHOL
*IPA-AIRCON NA ANG MGA LAWAK SARINGAN SA MGA PANGPUBLIKONG MGA TUNGHAAN DINHI SA TAGBILARAN
*NAGPASIDAAN ANG HEPE SA BUHATANG REHIYONAL SA KAPULISAN NGA PANGSAKMITON ANG MGA ILLEGAL NGA PABUTO BUSA GIAWHAG ANG PUBLIKO NGA ANHA SA MGA DESIGNATED AREAS LANG GYUD MAGPABUTO
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