*P3.4 MILLION WORTH OF SHABU RECOVERED FROM THE POSSESSION OF A HIGH-VALUE TARGET DURING LAST NIGHT’S BUY-BUST OPERATION IN BARANGAY DAO, TAGBILARAN CITY

*ANOTHER CHILD DIES FROM DENGUE FEVER AT GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL LAST NIGHT

*BOHOLANO CONTRACTORS DONATE P50,000 TO INYONG ALAGAD BENEFICIARIES

*MULTI-AWARDED BROADCAST JOURNALIST, RODRIGO “JIGGY” MANICAD, TO HOLD A LECTURE ON PRODUCING STORIES AND HOW TO COMBAT FAKE NEWS AMONG OTHER TOPICS AT HOLY NAME UNIVERSITY BARDER GYM FROM 9 O’CLOCK THIS MORNING UNTIL 12 NOON TODAY

*GIANGKON SA EXECUTIVE ASSISTANT SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NGA NAGKUWANG ANG ILANG MGA STAFF SA TAMBALANAN TUNGOD SA NAGPUSOT-PUSOT NGA MGA PASYENTE NGA NATAPTAN OG DENGUE

*SUGDAN NA’G TRABAHO ANG IKATULONG TAYTAYAN NGA MAGDUGTONG SA MAINLAND BOHOL UG ISLA SA PANGLAO KARONG ENERO

*GIPANGYOAN OG SECURITY REPORT ANG MGA ELECTION OFFICERS DINHI SA BOHOL ARON SA PAGHIPNO SA PAMAAGI SA SEGURIDAD ALANG SA PINILIAY SUNOD TUIG

*GILAUMAN ANG SAAD SA BUHATANG REHIYONAL SA KAPULISAN NGA MOHATAG OG 49 KA EKIPO NGA MAGAMIT SA PAGSULBAD SA KRIMEN

*MISANGPOT SA PINUSILAY ANG BUY BUST OPERATION KARONG BAG-O DIDTO SA LUNGSOD SA SIERRA BULLONES

