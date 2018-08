*VICE PRESIDENT LENI ROBREDO DELIVERS KITCHEN EQUIPMENT, AND OFFERS CULINARY SCHOLARSHIPS TO PANGLAO STUDENTS WHICH IS PART OF HER ANGAT-BUHAY PROGRAM

*67 BARANGAYS IN LOON THANKFUL FOR THE BIGGEST HEAT IT BOHOL CARAVAN BROUGHT BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT

………………

*MISAKA ANG GIDAGHANON SA KRIMEN NGA NATALA SA KAPULISAN DINHI

*GIAPROBAHAN ATOL SA GIUSANG TIGUM SA PPOC, PADAC UG PDRRMC ANG 2.5 MILYONES KA PESOS PARA SA CLOUDSEEDING

*WALA PAY NATALA NGA DAMYOS ANG OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST SA MGA UMAHAN SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL TALIWA SA NASINATI NGA GRABENG KA-INIT SA PANAHON

*GITULIS UG ARMADONG TAWO ANG USA KA KOLEKTOR OG SWERTRES SA KOMPANYA NGA GLOBAL TECH DIDTO SA NGILIT NGA BARANGAY SA LUNGSOD SA CARMEN

*NAPILI SI BOKAL MOLEX CEPEDOZA ISIP PRESIDENT SA LIGA NG MGA BARANGAY-CENTRAL VISAYAS

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics