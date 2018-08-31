TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 31, 2018
Aug 31st, 2018 by headlines
*VICE PRESIDENT LENI ROBREDO DELIVERS KITCHEN EQUIPMENT, AND OFFERS CULINARY SCHOLARSHIPS TO PANGLAO STUDENTS WHICH IS PART OF HER ANGAT-BUHAY PROGRAM
*67 BARANGAYS IN LOON THANKFUL FOR THE BIGGEST HEAT IT BOHOL CARAVAN BROUGHT BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT
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*MISAKA ANG GIDAGHANON SA KRIMEN NGA NATALA SA KAPULISAN DINHI
*GIAPROBAHAN ATOL SA GIUSANG TIGUM SA PPOC, PADAC UG PDRRMC ANG 2.5 MILYONES KA PESOS PARA SA CLOUDSEEDING
*WALA PAY NATALA NGA DAMYOS ANG OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST SA MGA UMAHAN SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL TALIWA SA NASINATI NGA GRABENG KA-INIT SA PANAHON
*GITULIS UG ARMADONG TAWO ANG USA KA KOLEKTOR OG SWERTRES SA KOMPANYA NGA GLOBAL TECH DIDTO SA NGILIT NGA BARANGAY SA LUNGSOD SA CARMEN
*NAPILI SI BOKAL MOLEX CEPEDOZA ISIP PRESIDENT SA LIGA NG MGA BARANGAY-CENTRAL VISAYAS
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