*SECOND DISTRICT CONGRESSMAN FILES BILL PROPOSING TO REAPPORTION THE PROVINCE OF BOHOL INTO FIVE LEGISLATIVE DISTRICTS

*DOLE TO ISSUE WORK STOPPAGE ORDER ON THE CONSTRUCTION OF ALTURAS BUILDING AT THE OLD HNU CAMPUS WHICH THE COMPANY LEASES FOR 25 YEARS

*GOV. EDGAR CHATTO SIGNS THE PROVINCIAL ORDINANCE OPERATIONALIZING FREEDOM OF INFORMATION THAT WAS SPONSORED BY BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR.

*DAGHANG MGA GINADILING MGA KAGAMITAN APAN WAY SHABU NGA NAKUHA ATUL SA GREYHOUND INSPECTION NGA GIPAHIGAYON SUD SA BOHOL DISTRICT JAIL

*GIPAMAHAYAG NI SENADOR BAM AQUINO, ATUL SA IYANG PAGBISITA SA BOHOL, NGA ANG TRAIN LAW NAGPABUG-AT SA PROBLEMA SA KATAWHAN UG ANGAY SUSPENSOHON

