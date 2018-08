*FORMER CARMEN MAYOR CHE TORIBIO AND BROTHER, CARMEN MAYOR JUN TORIBIO, HOST NATIONAL OFFICIALS IN THE DISTRIBUTION OF CERTIFICATES OF LAND OWNERSHIP TO BENEFICIARIES

*DA REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR SALVA DIPUTADO ANNOUNCES THAT THE BOHOL FISH MARKET PUSHES TODAY AND TOMORROW

*419 KA MGA MAG-UUMA NAKADAWAT NA SA ILANG MGA TITULO SA YUTA GIKAN SA DAR

*SENIOR CITIZEN PARTYLIST UG KONGRESISTA CUA SA QUIRINO MITUBOY KANG KANHI MAYOR CHE DELOS REYES PAGKAKONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO SA BOHOL

*GIBUTYAG NI 1ST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS NGA POSIBLING MAG-UBAN SILA NI 3RD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP SA UMAABOT PINILIAY SA 2019

*GIPANID-AN KARON SA NBI ANG PIPILA KA KAWANI SA GOBYERNO DINHI SA BOHOL HUMAN SA NAKALAP NGA KASAYURAN NGA DUNAY MGA KAWANI SA GOBYERNO NGA NALAMBIGIT SA ILEGAL NGA DROGA

*NEGATIBO SA DRUGTEST ANG MGA SAKOP SA MEDIA

