TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 24, 2018
Aug 24th, 2018 by headlines
*FORMER CARMEN MAYOR CHE TORIBIO AND BROTHER, CARMEN MAYOR JUN TORIBIO, HOST NATIONAL OFFICIALS IN THE DISTRIBUTION OF CERTIFICATES OF LAND OWNERSHIP TO BENEFICIARIES
*DA REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR SALVA DIPUTADO ANNOUNCES THAT THE BOHOL FISH MARKET PUSHES TODAY AND TOMORROW
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*419 KA MGA MAG-UUMA NAKADAWAT NA SA ILANG MGA TITULO SA YUTA GIKAN SA DAR
*SENIOR CITIZEN PARTYLIST UG KONGRESISTA CUA SA QUIRINO MITUBOY KANG KANHI MAYOR CHE DELOS REYES PAGKAKONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO SA BOHOL
*GIBUTYAG NI 1ST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS NGA POSIBLING MAG-UBAN SILA NI 3RD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP SA UMAABOT PINILIAY SA 2019
*GIPANID-AN KARON SA NBI ANG PIPILA KA KAWANI SA GOBYERNO DINHI SA BOHOL HUMAN SA NAKALAP NGA KASAYURAN NGA DUNAY MGA KAWANI SA GOBYERNO NGA NALAMBIGIT SA ILEGAL NGA DROGA
*NEGATIBO SA DRUGTEST ANG MGA SAKOP SA MEDIA
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