TODAYS TOP NEWS FRIDAY AUGUST 17, 2018
Aug 17th, 2018 by headlines
*POLICE RECOVER FIREARMS, GRENADE AND DRUGS FROM ALLEGED DRUG RUNNER OF SLAIN SHARPSHOOTER COP, SPO1 ADONIS DUMPIT IN DAUIS RAID
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ART YAP, IN RESPONSE TO THE SMEAR CAMPAIGN LAUNCHED AGAINST HIM, PREFERS TO PRESERVE CHRISTIAN VALUES AND NOT TO RETALIATE
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*SA USA LANG KA ADLAW, NAKASIKOP ANG KAPULISAN SA BOHOL OG 39 KA GIKATAHAPANG NALAMBIGIT SA ILEGAL NGA DROGA UG NAKAPATAY UG DUHA NGA MISUKOL SA MGA TINUGYANAN SA BALAUD ATUL SA ANTI-ILLEGAL DRUG OPERATION
*NANGHINAUT SI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NGA MAKUNHORAN NA ANG MGA KRIMEN SA BOHOL HUMAN SA PAGKASIKOP SA 39 KA GIDUDAHANG NALAMBIGIT SA DROGA TUNGOD KAY DROGA MAN ANG SAGAD HINUNGDAN SA MGA KRIMEN
*SUBLING NAGPAHIMANGNO ANG NTC NGADTO SA MGA BOL-ANON NGA DILI MAGPAILAD SA MGA TEXT SCAMS
*GIPASALIG NI DA SECRETARY MANNY PIÑOL NGA MAGPADAYON ANG PAGPABAHA OG TONE-TONELADANG ISDA DINHI SA BOHOL SA TUMONG NGA MOBARATO ANG PRESYO SA ISDA DINHI
*MISANG-AT SI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO OG BALAODNON SA KONGRESO NGA NAGTINGUHA NGA HIMOONG REGULAR DISTRICT OFFICE ANG LTO-TALIBON
*NANGANTI SI MAYOR NILA MONTERO NGA MOBALIK SA PAGKAMAYOR SA PANGLAO APAN WAY TINONG PETSA KUNG KANUS-A, SAMTANG MIHIMAKAK NGA NANGHARAS SIYA SA MGA OPISYAL SA LUNGSOD
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