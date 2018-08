*TAGBILARAN CITY AND 20 TOWNS OF BOHOL HAVE AWARDEES FOR HUWARANG PANTAWID PAMILYA, PANTAWID EXEMPLARY CHILD AND SEAL OF CHILD-FRIENDLY LOCAL GOVERNANCE FOR PERFORMANCE IN 2017

*CANDIJAY TOWN POISED TO GET GALING POOK AWARD FOR “KONTRA DROGA PARA SA PAMILYA” PROGRAM

………………..

*GIKONPIRMAR SA ALTURAS GROUP OF COMPANIES UG BOHOL QUALITY CORPORATION ANG PAGMIHIT SA SUPLAY SA KARNENG BABOY

*NASAGMUYO ANG ALTURAS GROUP OF COMPANIES TUNGOD SA PAGTUO NGA GIPALAUM LANG SILA SA MGA OPISYAL SA SIKATUNA NGA MAHIMO SILANG MAKANEGOSYO OG BABOYAN SA LUNGSOD UG NAHINAYAK SILA OG PALIT OG 30 KA EKTARYANG YUTA

*USA KA ABOGADO ANG GITUMBOK NGA NAKAANGIN NGA NAPALAW ANG GILARAW NGA BABOYAN SA ALTURAS SA LUNGSOD SA SIKATUNA TUNGOD SA HULGA NGA IKIHA ANG MGA OPISYAL SA LUNGSOD KUNG MATUKOD ANG DAKONG BABUYAN SA ALTURAS GROUP OF COMPANIES

*MIPASAKA NA ANG OMBUDSMAN OG KASONG GRAFT BATOK KANG ANDA MAYOR ANGELINA SIMACIO NGADTO SA SANDIGANBAYAN

*MALAUMON ANG PIPILA KA MGA BATID DINHI SA BOHOL NGA MAPATUMAN NA ANG BAG-O LANG NAPIRMAHANG BALAUD NGA PHILIPPINE MENTAL HEALTH LAW

*NAGPAHIMANGNO ANG MGA OTORIDAD NGADTO SA MGA GINIKANAN NGA BANTAYAN ANG MGA ANAK PANAHON NGA TING-PAULI GIKAN SA SKWELAHAN HUMAN SA DUHA KA UWAHING AKSIDENTE SA KADALANAN SA MANAGLAHING LUGAR DIIN NAPUNGGIT OG MOTORSIKLO ANG MGA BIKTIMA NGA MGA TINUN-AN

*GIHIKLING ANG GITAKDA UNTA KARONG ADLAWA NGA SIMULATION EXERCISES BATOK TERORISMO

