TODAYS TOP NEWS FRIDAY APRIL 6, 2018
Apr 6th, 2018 by headlines
*MOST BOHOLANOS FAVOR BOOTING OUT OF VITALIANO AGUIRRE FROM THE DEPARTMENT OF JUSTICE
*CAPITOL’S INFRASTRUCTURE MONITORING ADVISORY GROUP TACKLES STATUS OF ONGOING AND PLANNED INFRASTRUCTURE PROJECTS IN PREPARATION OF THE OPERATION OF THE NEW BOHOL AIRPORT
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*MIKABAT SA 60 MIL KAPESOS ANG NASAKMIT SA MGA AKYAT-BAHAY GIKAN SA PANIMAY SA USA KA RETIRADONG MAGTUTUDLO SA LUNGSOD SA MARIBOJOC
*NAGPAHIMANGNO SI PROVINCIAL ELECTION OFFICER ELESIO LABARIA NGA ANG MGA KAWANI SA GOBYERNO NGA MODAGAN SA PINILIAY SA BARANGAY UG SK, KINAHANGLANG MOLUWAT SA KATUNGDANAN
*MGA OBISPO UG HUMAN LIFE ADVOCATE SA BOHOL MOHANGYO SA MGA SENADOR NGA DILI PABORAN ANG DIVORCE BILL NGA GIPALABANG SA UBOS BALAY BALAURANAN
*WALA PAY BISAN USA NGA PATIGAYON SA LUNGSOD SA PANGLAO, ILABI NA SA BAYBAYON SA ALONA, ANG MISUGOD OG GUBA SA STRAKTURA NGA MILAPAS SA 20 METER SALVAGE ZONE
*PAIGO PA ANG SUPLAY SA NFA RICE DINHI SA BOHOL BISAN PA SA PROBLEMA SA NFA SA UBANG DAPIT SA NASUD
*KANHI CAFGU SA COMPOSTELA VALLEY NADAKPAN SA LOON HUMAN NANGHASI OG SILINGAN UG NAKUHAAN OG ARMAS UG BALA
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