*MOST BOHOLANOS FAVOR BOOTING OUT OF VITALIANO AGUIRRE FROM THE DEPARTMENT OF JUSTICE

*CAPITOL’S INFRASTRUCTURE MONITORING ADVISORY GROUP TACKLES STATUS OF ONGOING AND PLANNED INFRASTRUCTURE PROJECTS IN PREPARATION OF THE OPERATION OF THE NEW BOHOL AIRPORT

*MIKABAT SA 60 MIL KAPESOS ANG NASAKMIT SA MGA AKYAT-BAHAY GIKAN SA PANIMAY SA USA KA RETIRADONG MAGTUTUDLO SA LUNGSOD SA MARIBOJOC

*NAGPAHIMANGNO SI PROVINCIAL ELECTION OFFICER ELESIO LABARIA NGA ANG MGA KAWANI SA GOBYERNO NGA MODAGAN SA PINILIAY SA BARANGAY UG SK, KINAHANGLANG MOLUWAT SA KATUNGDANAN

*MGA OBISPO UG HUMAN LIFE ADVOCATE SA BOHOL MOHANGYO SA MGA SENADOR NGA DILI PABORAN ANG DIVORCE BILL NGA GIPALABANG SA UBOS BALAY BALAURANAN

*WALA PAY BISAN USA NGA PATIGAYON SA LUNGSOD SA PANGLAO, ILABI NA SA BAYBAYON SA ALONA, ANG MISUGOD OG GUBA SA STRAKTURA NGA MILAPAS SA 20 METER SALVAGE ZONE

*PAIGO PA ANG SUPLAY SA NFA RICE DINHI SA BOHOL BISAN PA SA PROBLEMA SA NFA SA UBANG DAPIT SA NASUD

*KANHI CAFGU SA COMPOSTELA VALLEY NADAKPAN SA LOON HUMAN NANGHASI OG SILINGAN UG NAKUHAAN OG ARMAS UG BALA

