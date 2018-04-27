TODAYS TOP NEWS FRIDAY APRIL 27, 2018
Apr 27th, 2018 by headlines
*BOHOLANOS SUPPORT PRESIDENT DUTERTE’S ORDER TO CLOSE BORACAY FOR SIX MONTHS
*PANGLAO ISLAND AND TAGBILARAN EXECUTIVE COUNCIL (PITEC) BOARD EMPHASIZES MANDATORY SUBMISSION OF LISTS OF GUESTS BY RESORTS AND HOTELS
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*SA TALAAN SA PDEA, IKALIMA ANG BOHOL SA NAGKADAIYANG DAPIT TIBUOK NASOD NGA DUNAY TAAS NGA EPEKTO GIKAN SA ILLEGAL NGA DROGA
*PADAYON ANG PAG-US OS SA GIDAGHANON SA KRIMEN SA UNANG UPAT KA BUWAN NING TUIGA
*PADAYON ANG REKLAMO SA MGA MOLUPYO SA SITIO PAWA SA BARANGAY SANTA FELOMINA SA LUNGSOD SA ALBUR KABAHIN SA PAGDAGSA SA DAGHANG LANGAW UG ANG USA KA MANUKAN SA MAONG DAPIT ANG GIPASANGINLAN
*MILUWAT NA ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE OG SANITARY ORDER BATOK SA MANUKAN SA ALBUR NGA MAOY NAKAINGON SA PAGDAGSA SA DAGHANG LANGAW, APAN SUTAON PA KUNG WA BA NANGAYO OG LUGWAY ANG TAGDUMALA SA MANUKAN TUNGOD KAY HANGTOD KARON WA PANUMBALINGA ANG MANDO SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE
*USA KA MAGNA CUM LAUDE SA COLLEGE OF ENGINEERING SA UNIVERSITY OF BOHOL ANG NALAKIP SA GIPASIDUNGGAN SA 2017 TEN OUTSTANDING STUDENTS OF THE PHILIPPINES (TOSP)
*USA ANG ANAK NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO SA 1,742 NGA MIPASAR SA 2017 BAR EXAMS
*PATAY ANG USA KA KAGAWAD SA BARANGAY CANCATAC SA LUNGSOD SA CORELLA HUMAN NAHAGBONG SA DIHANG NANGIHI SA BINTANA
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