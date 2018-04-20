TODAYS TOP NEWS FRIDAY APRIL 20, 2018
Apr 20th, 2018 by headlines
*GOVERNOR EDGAR CHATTO REMAINS AT ST. LUKE’S MEDICAL CENTER SINCE SUNDAY AS HE WAS ADVISED BY HIS DOCTOR TO RELAX AND TAKE COMPLETE REST BEFORE GOING BACK TO WORK
*POLICE PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA INVESTIGATES ANOTHER COP CAUGHT RIDING A MOTORCYCLE WITHOUT HELMET
*NEWLY IDENTIFIED DRUG PERSONALITY CAUGHT IN BUY BUST OPERATION IN MARIBOJOC
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*BOL-ANONG OBISPO ZACHARIAS JIMENEZ, MIPANAW NA SA EDAD 70 ANYOS SAMTANG FR. PANFILO SOMOSOT NAMATAY SA EDAD 91 ANYOS
*GIIMBESTIGAHAN KARON SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA DAGOHOY ANG KAMATAYON SA USA KA 79 ANYOS NGA MOLUPYO NGA DUNAY DAGHANG MGA SAMAD SA KALAWASAN
*KUTOB NA LANG KARONG ALAS SINGKO SA HAPON UG WALA NAY LUGWAY SA FILING SA COC SAMTANG SA NAKALABAY’NG LIMA KA ADLAW, 14 MIL NA ANG NAKADUSO SA COC SA SA TIBUOK PROBINSIYA
*SA NAGKADUOL NGA PINILIAY SA BARANGAY, NANAWAGAN SI BISHOP ABET UY NGADTO SA KATAWHAN NGA MOBOTO SEGUN SA KONSENSYA UG DILI MAGPADALA SA KWARTA
*GIUSWAG SA MAYO 4 ANG GITAKDA NGA LABING UNANG JOINT SESSION SA PROBINSIYA UG SIYUDAD
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