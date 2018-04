*JAPANESE COMPANY, AOYAMA JATROPHA TRADING CORPORATION WILL BE INVESTING ON A JATROPHA PROJECT TO BE BASED IN THE TOWN OF BUENAVISTA

*GUN BAN AND FILING OF CANDIDACY STARTS TOMORROW FOR THE BARANGAY AND SK ELECTIONS

*NAGPASIDAAN ANG DILG NGA PANGUNAYAN NILA ANG PAGLUTOS SA MGA BARANGAY OFFICIALS PINAAGI SA RANDOM DRUG TESTING UG PASAKAAN OG KASO ANG MGA MOPOSITIBO SA DROGA

*NANAWAGAN ANG COMELEC NGADTO SA MGA MOKANDIDATO SA BARANGAY UG SK NGA ISAYO ANG PAGSANG-AT SA ILANG MGA CERTIFICATES OF CANDIDACY NGA MAGSUGOD NA UGMANG ADLAWA

*SUSIHON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN KUNG NIBAYAD PA BA SA KAGAMHANAN SA SYUDAD SA GIKASABOTAN NGA BAYRONON ANG NAGDUMALA SA CITY SQUARE

*KANHI PULIS SA BOHOL NGA MOST WANTED PERSON REHIYON 7 SA KASONG PAGPATAY, DAKPAN SA NEGROS OCCIDENTAL

