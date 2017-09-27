TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY SEPTEMBER 27, 2017
Sep 27th, 2017 by headlines
*REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL ENDORSES CLARIN PORT IMPROVEMENT FOR FUNDING BY THE PHILIPPINE PORTS AUTHORITY
*CITY GOVERNMENT COORDINATES WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF CURFEW
*REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL OF CENTRAL VISAYAS ENDORSES THE PROPOSED CONDUCT OF A FEASIBILITY STUDY ON PANGLAO WASTEWATER PLANT
……….
*GIPASALIG SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA WAY NATAPTAN SA MAKAMATAY NGA JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS DINHI BOHOL
*NAILHAN NA SA KAPULISAN ANG MIPUSIL-PATAY SA BARANGAY KAGAWAD SA EL PROGRESO SA LUNGSOD SA CARMEN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics