*TRANSPORTATION SECRETARY ARTHUR TUGADE TELLS FINANCE MINISTERS ATTENDING THE 34TH MARITIME TRANSPORT TECHNICAL WORKING GROUP MEETINGS IN PANGLAO THAT THE INTERNATIONAL COMMUNITY SHALL SEE MAGICAL TRANSFORMATION FROM NOW UNTIL THE NEW BOHOL AIRPORT WILL BE COMPLETED IN JUNE NEXT YEAR

*ONE ASEAN SHIPPING INDUSTRY EYED AS THE ASEAN MARITIME TRANSPORT TECHNICAL WORKING GROUP SECURITY IN THE HIGH SEAS AND ECONOMICALLY VIABLE INTERNATIONAL MARITIME STRUCTURE

*BOMB THREAT AT BORJA HOSPITAL A HOAX BUT PNP ORDERS EVACUATION OF PATIENTS INCLUDING THOSE AVAILING OF A MEDICAL MISSION

*GOVERNOR EDGAR CHATTO TAKES PRIDE AS BOHOL GAINS IN HOSTING INTERNATIONAL GATHERINGS SUCH AS ASEAN MEETINGS

………..

*GI-LUNGKAB ANG BUHATAN SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION (NIA) SA CAPAYAS DAM SA BARANGAY KALANGGAMAN SA LUNGSOD SA UBAY UG PADAYON PANG GISUSI SA KAPULISAN KINSA ANG MGA TAWO NGA MIHIMO SA PAGPANGLUNGKAB

*KASAMTANGANG GI-UNDANG ANG PAGGAMIT SA DIALYSIS MACHINE SA GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL (GCGMH) SUD SA TULO KA ADLAW NGA GIKINAHANGLAN ARON SA PREVENTIVE MAINTENANCE SA KAHIMANAN SA DIALYSIS

*SUPAK SI TRANSPORTATION SECRETARY ARTHUR TUGADE SA HABAL-HABAL NGA MAOY SALIGAN NGA KASAKYAN SA PAGBYAHE SA PIPILA KA DAPIT SA BOHOL UG BISAN SA LAING DAPIT SA NASUD

