*MEDIA GROUPS APPEALS FOR RECONSIDERATION OF THE DIRECTIVE FROM PNP-NATIONAL HEADQUARTERS ON PROHIBITING ACCESS TO THE POLICE BLOTTER, JOURNAL AND SPOT REPORTS

*FAST CRAFT TRIPS CANCELLED DUE TO ROUGH SEAS UPON THE DISCRETION OF BOAT CAPTAINS AS THE PHILIPPINE COAST GUARD COULD NOT ORDER CANCELATION OF TRIPS IN THE ABSENCE OF GALE WARNING FROM PAGASA

………….

*GIMANDO NI PRO-7 REGIONAL DIRECTOR JOSE MARIO ESPINO NGA PANGUSGAN ANG POLICE VISIBILTY UG POLICE PATROL SA MGA KADALAN, MGA PULIS DILI IPAPONDO SA MGA ESTASYON SA KAPOLISAN

*DUL-AN 3 KA LIBO NGA MGA PULIS ANG IPAKATAP SA ASEAN MEETING SUNOD SEMANA DINHI SA BOHOL

