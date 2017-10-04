TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 4, 2017
Oct 4th, 2017 by headlines
*12 EARTHQUAKES RECORDED IN BOHOL SINCE SEPTEMBER 1
…………
*GIAWHAG SA KAPOLISAN ANG KATAWHAN SA PAGTAMOD SA COMELEC GUN BAN ARON MALIKAYAN ANG MGA KALAPASAN, SAMTANG IPATUMAN ANG PLAIN VIEW POLICY SA MGA CHECKPOINT
*HUMAN SA DISMISSAL ORDER, GISUSPENSO SA OMBUDSMAN SI PILAR MAYOR NECITAS CUBRADO GUMIKAN SA SIMPLE MISCONDUCT O SAYOP NGA BUHAT TUNGOD SA PAGSULOD OG KONTRATA SA SERBISYO SA DUHA KA JOB ORDER NGA KAWANI SA LUNGSOD NGA WALAY PAGTUGOT SA SANGGUNIANG BAYAN
*GITAKDA NANG ISANG-AT ANG KASO BATOK SA GIKATAHAPANG MAOY MILUGOS SA USA KA 18 ANYOS NGA TINUN-AN SUD SA MERKADO SA COGON
*NASIKOP SA KAPULISAN ANG USA KA TRIPOLANTE SA USA KA FAST CRAFT SA TUBIGON ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION
*IMBESTIGAHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG GIKATAHO NGA ILLEGAL LOGGING SA LUNGSOD SA UBAY
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics